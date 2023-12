Il suo cognome inzia con la B, ma per Roberto Breda potrebbe essere arrivato il momento del salto in Serie A. Alle spalle una grande esperienza da allenatore in Serie B, il presente sulla panchina della Ternana che l'ha scelto per conquistare la salvezza dopo un avvio di stagione complicato., l'allentore che a Terni aveva già allenato nel 2015-16 subentrando a Toscano e portando la squadra dalla zona retrocessione a metà classifica.- Quest'anno la situazione è simile: da quando è arrivato ha invertito la rotta totalizzando 12 punti in 7 partite tirando su la squadra di qualche posizione.a partita. L'obiettivo fissato dalla dirigenza è la salvezza, ma chissà che non finisca come l'anno scorso: a febbraio ha preso la squadra a +1 sulla zona playout e ha sfiorato i playoff.- Anno dopo anno Breda sta dimostrando di raggiungere gli obiettivi richiesti dalle società e andare anche oltre. Dopo tanta Serie B l'allenatore punta alla promozione personale,. Un nome da seguire in estate nell'eventuale domino di allenatori, prima però c'è un obiettivo da centrare: Breda sta trascinando la Ternana fuori dalla crisi di inizio stagione, nel mirino la salvezza ma non solo.