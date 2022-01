Il numero uno del club umbro si è sfogato con un lungo video su Instagram, nel quale non ha risparmiato critiche alla squadra e all'allenatore Cristiano Lucarelli e ha preannunciato un blitz nelle prossime ore per fare il punto della situazione.. Non abbiamo sicuramente brillato: 23 punti, 10 sconfitte parlano da sole. Troppe sconfitte in casa, troppe sconfitte in generale.Come sempre ho detto ogni cosa che viene fatta ha dei responsabili e ha comunque la possibilità di essere capita prima di tutto e poi modificata e cambiata. Come sempre e come sempre è stato all’interno della Ternana,Questa volta non fa nessuna differenza. La Ternana sta dove sta e ha fatto 23 punti sicuramente per colpa di chi comanda e chi comanda si chiama Stefano Bandecchi. Quindi sicuramente la responsabilità di quello che sta succedendo è mia.e non si può confondere ciò che cade con ciò che è semplicemente piegato.La Ternana oggi è piegata su sé stessa, ma io sono convinto che riusciremo a fare del nostro meglio per portare a casa quegli altri 23/25 punti che ci serviranno per la salvezza.Lavorando su cosa? Sulla squadra che noi oggi abbiamo perché sempre assumendomi ogni responsabilità a meno che non ci capiteranno tra le mani dei geni particolari noi non faremo nessun mercato perché niente serve alla Ternana se non che ricominciare a far esprimere i calciatori che la Ternana ha nel modo migliore assoluto possibile. DI questo io mi farò carico.Perché comunque la Ternana che noi quest’anno abbiamo costruito facendo una grande figuraccia ad avere 23 punti.La risposta io ce l’ho. Sicuramente a differenza del carro armato che noi abbiamo rottamato,Un disonore grande verso la maglia che tutti avevano addosso e soltanto il fuoco può pulire questo grande disonore.ma talmente schifo che noi non ci meritiamo la maglia che abbiamo addosso. Per questo noi chiediamo scusa a tutta la tifoseria e scusa a tutta la cittadinanza. Io personalmente mi assumo tutta la responsabilità di correggere ciò che ancora può essere corretto. Perché la casa, nel più bell’esoterismo, nella cabala più antica è piegata, ma non è ancora caduta.Ciò che c’era da dire è stato detto, altro non c’è da dire fino alla fine del campionato. I fatti nel calcio parlano e come sempre ho detto soltanto nel caso in cui non arrivano i risultati bisogna dire due parole.".