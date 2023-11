La Ternana prosegue il suo momento difficile. I ragazzi di Cristiano Lucarelli sono caduti nuovamente ieri in casa contro il Venezia e si trovano attualmente al penultimo posto con soli 6 punti conquistati. Una posizione che mette in bilico la posizione del tecnico Lucarelli, al centro di riflessioni che potrebbero portare all'esonero nelle prossime ore. Come riportato da Sportitalia, il club rossoverde si è messo in contatto con Roberto Breda, già allenatore della Ternana nella stagione 2015/16.