L'unica certezza al momento è che la Ternana è in vendita. E, a detta dell'attuale patron Stefano Bandecchi, passerà a breve di mano.



Più difficile capire chi sarà il nuovo proprietario del club umbro. Se ieri infatti si era diffusa con insistenza la voce che voleva i rossoverdi vicini all'essere acquisiti dal miliardario statunitense Shahid Rafiq Khan, già proprietario del Fulham, oggi il Corriere dell'Umbria rivela che gli acquirenti sarebbero più d'uno. Tre per la precisione.



Il quotidiano, tuttavia, non illustra né nomi né profili dei possibili nuovi padroni della Ternana. La cui unica certezza, al momento, è quella di essere formalmente in vendita.