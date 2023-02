12 punti, 12 giornate e le dimissioni. L'esperienza di Aurelio Andreazzoli sulla panchina della Ternana non è andata secondo le aspettative. Tanta ambizione, nell'allenatore e nella dirigenza del club umbro, al momento della sua nomina a inizio dicembre. Il ricordo del suo Empoli, vincente col bel gioco in Serie B, aveva fatto sognare tutto l'ambiente rossoverde. I risultati, però, sono stati negativi e dopo la sconfitta di ieri contro il Cittadella, la seconda consecutiva, il tecnico toscano ha deciso di fare un passo indietro.



IL CONSIGLIO A BANDECCHI - Una scelta controcorrente, arrivata in un pomeriggio molto movimentato allo stadio Liberati. A fine partita il faccia a faccia, con tanto di sputi, tra il presidente Bandecchi e alcuni tifosi, prima della conferenza stampa del numero uno del club che ha svelato l'addio di Andreazzoli. Prima di salutare, anche un consiglio: "Lucarelli è l'unico in grado di dare una scossa a questa squadra", costruita su misura per lui. Già in queste ore i contatti con l'ex e - a meno di clamorose sorprese - prossimo allenatore. Martedì la Ternana scenderà infatti in campo a Palermo, di tempo da perdere non ce n'è.