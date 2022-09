Ternana-Perugia 1-0: il tabellino



TERNANA: Agazzi D., Capuano M., Corrado N. (dal 32' st Diakite S.), Coulibaly M. (dal 19' st Cassata F.), Di Tacchio F., Favilli A. (dal 40' st Moro R.), Iannarilli A. (Portiere), Mantovani V., Palumbo A. (dal 31' st Celli A.), Partipilo A. (dal 40' st Donnarumma A.), Sorensen F.. A disposizione: Cassata F., Celli A., Defendi M., Diakite S., Donnarumma A., Ghiringhelli L., Krapikas T. (Portiere), Martella B., Moro R., Paghera F., Proietti M., Rovaglia P. Allenatore: Lucarelli C..



PERUGIA: Bartolomei P., Casasola T., Dell'Orco C., Di Carmine S. (dal 20' st Melchiorri F.), Gori S. (Portiere), Kouan C., Luperini G., Paz Y. (dal 12' st Beghetto A.), Rosi A. (dal 25' st Olivieri M.), Santoro S. (dal 12' st Strizzolo L.), Sgarbi F.. A disposizione: Angella G., Beghetto A., Di Serio G., Furlan J. (Portiere), Iannoni E., Melchiorri F., Moro L. (Portiere), Olivieri M., Righetti S., Strizzolo L., Vulic M., Vulikic S. Allenatore: Castori F..



Reti: al 45'+2 pt Partipilo A. (Ternana) .



Ammonizioni: al 25' pt Coulibaly M. (Ternana), al 6' st Partipilo A. (Ternana), al 36' st Agazzi D. (Ternana) al 38' st Strizzolo L. (Perugia), al 39' st Casasola T. (Perugia).



Rigori sbagliati: al 27' pt Di Carmine S. (Perugia).