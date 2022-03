Ecco i 22 in campo a Terni per la sfida tra Ternana e Pordenone, valida per la 27esima giornata di Serie B:



TERNANA (4-3-1-2) Iannarilli, Defendi, Bogdan, Capuano, Martella, Koutsoupias, Proietti, Palumbo, Peralta, Pettinari, Mazzocchi.



PORDENONE (4-3-1-2) Perisan, El Kaouakibi, Bassoli, Della Mura, Andreoni, Zammarini, Torrasi, Deli, Vokic, Di Serio, Butic.