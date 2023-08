La Fiorentina cede in prestito il difensore Lucchesi e il centrocampista Favasuli alla Ternana, al lavoro per riprendere il difensore Mantovani dalla Salernitana e l'attaccante Favilli dal Genoa.



La squadra umbra allenata in Serie B da Cristiano Lucarelli è in trattativa con il centrocampista polacco Jakub Labojko, svincolatosi dal Brescia.



In uscita Capuano può andare all'Avellino e Pettinari alla Feralpisalò, mentre su Donnarumma ci sono Cosenza e Catanzaro.