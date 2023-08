La Ternana ha ingaggiato a titolo definitivo dal Barcellona il centrocampista classe ’03 Jesús Alba Ramos “Txus”. Gli umbri lo presentano così. "Txus cresce nelle giovanili dell’Espanyol e approda al settore giovanile del Barcellona a luglio 2018. Nella cantera milita nelle Under 16 e Under 18 per poi passare al Futbol Club Barcelona Atlètic (seconda squadra blaugrana) con cui nella scorsa stagione colleziona 35 presenze, 1 gol e 6 assist tra Uefa Youth League, Primera Federacion (terza serie spagnola) e Promocion La Liga 2. Per il catalano anche 3 presenze nella nazionale Under 18 spagnola".