Filippo Terracciano si presenta come nuovo giocatore del Milan. Contro l'Atalanta in Coppa Italia è arrivato l'esordio in rossonero, oggi l'esterno arrivato dall'Hellas Verona ha parlato in conferenza stampa: le sue dichiarazioni.



La sua presentazione: "Prima di iniziare ci tenevo a fare un ringraziamento a Verona, città e squadra. Anche i compagni, gli allenatori che mi hanno aiutato a crescere. In particolare Juric, che mi ha fatto capire l'importanza del lavoro e della dedizione, lo ringrazierò per sempre"



Tante presenze anche se giovane, sul bagaglio di esperienza: "Sì, sono giovane, sto accumulando esperienza partita dopo partita. Imparo molto da ogni allenamento e partita, pian piano accumulo esperienza".



Sull'ingresso ordinato in campo: "All'inizio l'emozioni erano forti. Poi quando chiamato in causa ho dimenticato tutto e mi sono concentrato. Ero distaccato dalle emozioni, ero lucido per il compito da svolgere".



L'impatto emozionale quando ha saputo del Milan e i primi passi: "Cambia tanto da Verona a qui, lo si respira da ogni cosa, ogni persona. Dalla sede alla sala dei trofei. Non devo direi io la grandezza della squadra. Le emozioni i primi giorni sono state positive, sono stato accolto in maniera incredibile da giocatori e staff. Poi quando vado in campo dimentico tutto per fare il massimo e aiutare".



Sul suo ruolo preferito e un giocatore della storia rossonera che gli piace: "Non ho mai dato molta importanza al ruolo, non è mio compito. Io devo fare del mio meglio nella posizione in cui l'allenatore mi mette. Non lo controllo io. Qualsiasi ruolo sono chiamato a fare, provo a farlo al meglio. Maldini e Nesta sono stati due giocatori di cui guardavo tantissimi video".



Sulle emozioni e se Ibrahimovic ha detto qualcosa e come mai ha scelto proprio il Milan: "Ho visto nel Milan l'ambiente adatto e migliore per crescere. Per staff e infrastrutture. Con caratteri forti, come può essere Ibrahimovic... Più informazioni assimilo, più cresco".



Su suo padre che ha giocato con Pioli e la foto del suo futuro: "Sono venuto a sapere che mio papà aveva giocato col Mister, ho fatto due battute con loro e mi ha fatto piacere saperlo. Sono andato al Verona piccolino, ora spero di creare il futuro giorno dopo giorno".



Cosa può dargli Pioli: "Può darmi tanto da subito. Sto imparando tanto. Sia a livello calcistico che umanamente".



Cosa può dargli allenarsi in un gruppo giovane: "Un gruppo fantastico. I veterani mi hanno accolto bene. Allenarmi con campioni mi darà tanto. Devo entrare velocemente negli schemi del mister e poi avere maggiore intesa".



Sul ruolo a sinistra e sul numero: "Ho giocato a sinistra perché mi è stato chiesto quello. Non gli do importanza, non ci penso. Dove vengo schierato do il mio meglio. C'era il 24 occupato, quindi non ho potuto scegliere quello. Ho scelto il 38 perché ho condiviso tutto il percorso nelle giovanili con Udogie, che ora è al Tottenham, parlano con lui ho scelto anche per lui il 38".



Se ha legato con qualcuno: "Ho trovato un ambiente fantastico. Ho provato sensazioni positive sotto tutti gli aspetti. Se ho bisogno di qualsiasi cosa c'è qualcuno pronto ad aiutarmi".