Fra i tanti dati piuttosto preoccupanti in casa Viola c'è anche quello relativo alle reti subiti. Terracciano, infatti, è uscito soltanto in due occasioni con la rete inviolata in campionato, contro Samp e Verona. La Fiorentina ha il terzo miglior dato della Serie A quanto a tiri concessi, dietro Roma e Napoli, ma precipita al 12esimo posto per reti subite (una ogni 2,5 conclusioni). Solo il Sassuolo ha una proporzione peggiore. Ecco perché se Sirigu ritroverà la forma migliore potrà iniziare ad insidiare il portiere ex Empoli. Lo scrive stamani il Corriere Fiorentino.