Terremoto a Napoli: trema la città, i danni e napoletani di notte per strada

11 minuti fa



Sono mesi molto movimentati a Napoli, in quanto il bradisismo tiene costantemente in allerta la popolazione, specialmente nella zona dei Campi Flegrei. Tanti eventi sismici si ripetono oramai quasi tutti i giorni. Nell'ultimo periodo la situazione si è intensificata e la potenza delle scosse sembra crescere sempre più. C'è chiaramente paura tra la popolazione napoletana in una città che appare sempre più sveglia.



PAURA A NAPOLI - La giornata di ieri è stata tra le più spaventose, se non la più spaventosa degli ultimi anni. Nella mattinata i primi sussulti avvertiti nella zona dei Campi Flegrei. Poi la grande paura, perché alle ore 19:51 la terra ha tremato per davvero con una scossa di terremoto di magnitudo 3.5. Prima di quella delle 20:10 addirittura di magnitudo 4.4 all'interno della Solfatara. La più forte avvertita negli ultimi quarant'anni a Napoli, la più forte mai registrata in epoca strumentale. Quest'ultima ha provocato danni all'interno di più abitazioni, a palazzi e qualche crepa importante è emersa. Fortunatamente non si registrano feriti. Altre scosse importanti si sono ripetute e se ne contano oltre 100 nell'arco di tutta la giornata. Tante persone, nel frattempo, si sono riversate per strada, hanno lasciato l'epicentro allontanandosi un po' oppure lasciando la città. Qualcun altro, invece, ha trascorso la notte in auto.