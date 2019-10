Un piccolo ma importante terremoto è in atto in queste settimane in casa Roma dove i vertici societari o meglio la ridistribuzione dei ruoli potrebbe portare ad un'importante rivoluzione. Il presidente James Pallotta nell'ultimo vertice a Boston ha imposto un cambiamento e ha scelto il nuovo organigramma societario che sarà ratificato nell'assemblea dei soci che si terrà lunedì a Trigoria. E il principale cambiamento riguarderà il ruolo di Mauro Baldissoni.



SOLO LO STADIO - Dopo otto anni sta infatti per uscire dal board decisionale Mauro Baldissoni che verrà rimosso dal ruolo di vice-Presidente ma che, comunque, rimarrà nella Roma con la delega allo sviluppo dello stadio per cui oggi è in programma una nuova riunione tecnica per mettere a posto la convenzione urbanistica.



I NUOVI LEADER - Ai vertici della nuova struttura societaria ci sarà ovviamente ancora Pallotta che garantirà un nuovo aumento di capitale. Direttamente sotto di lui ci sarà Guido Fienga, attuale Ceo e in una struttura ramificata in stile Juventus ci saranno altri 4 responsabili di determinate aree. Manolo Zubiria (uomo di fiducia di Pallotta) sarà il supervisore di tutte le attività compreso il settore giovanile. Gianluca Petrachi sarà il responsabile di mercato, mentre l'ex Juve Francesco Calvo sarà a capo del settore commerciale. Infine Paul Rogers, confermatissimo responsabile media. E Franco Baldini? Resta, ma da consulente esterno dato che il suo stipendio risulta a bilancio della controllante SPV LLC.