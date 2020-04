In casa Barcellona è pronta un'autentica rivoluzione in vista dell'ultimo anno di mandato del presidente Josep Maria Bartomeu. Il numero uno del club catalano vuole infatti cambiare quasi tutti i membri della giunta direttiva e, secondo Mundo Deportivo la rivoluzione riguarderà anche i dirigenti che sono a capo dell'area economica e patrimoniale del club. In particolare sarano degradati (se non si dimetteranno) ​sia Emili Rousaud che Enrique Tombas. Bartomeu infine nominerà nuovi vice presidenti e prevede inoltre di incorporare un nuovo direttore.