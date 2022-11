Massimo Cellino starebbe meditando di lasciare la presidenza del Brescia.



I recenti guai giudiziari in cui è incappato l'imprenditore sardo uniti alla contestazione dei tifosi lombardi, insoddisfatti per la gestione societaria oltre che per i risultati dell'ultimo periodo, potrebbero indurre l'ex numero uno di Cagliari e Leeds ad affrontare un clamoroso passo indietro.



Già nel corso dell'ultimo Consiglio d'Amministrazione del club, avvenuto lo scorso 24 ottobre, Cellino aveva comunicato il proprio addio respinto però dai consiglieri societari. Un'ipotesi che a quanto pare non è ancora tramontata nella testa del presidente delle Rondinelle che a breve potrebbe comunicare la sua intenzione di rinunciare, questa volta in maniera perentoria, al suo ruolo di primo tifoso.



