Attimi di paura intorno alle 11.42 di questa mattina: una scossa di terremoto è stata avvertita in provincia di Piacenza, come riferito dall'Ingv si è trattato di una scossa di magnitudo 4.2 a soli 3 km di profondità. I comuni più vicini Cerignale, Ottone e Ferriere, ma il terremoto è stato sentito anche a Milano, Genoa, Pisa e Alessandria. Un grande spavento, ma non si registrano feriti né gravi danni.