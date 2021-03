Una forte scossa di terremoto si è registrata oggi poco prima delle 15 nel Mar Adriatico centrale. Secondo i dati forniti dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo è di 5.6 e la profondità è di 5 chilometri. Una seconda scossa, 13 minuti dopo la prima, ha avuto una magnitudo provvisoria di 4.1, secondo l'Ingv, e una profondità di 10 chilometri. Una terza scossa, di intensità 3.4, è stata registrata alle 15:12, a una profondità di 7 chilometri.



Il terremoto è stato avvertito distintamente in diverse regioni: Puglia, Abruzzo, Campania e Lazio. Molta la paura, ma per fortuna non si registrano danni.