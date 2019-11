Circa 300 feriti, almeno 9 vittime, il bilancio del terremoto in Albania sembra destinato a salire. I media locali non possono che certificare la potenza distruttiva del sisma, che ha colpito la zona di Durazzo. La Lazio, dal canto suo, ha attivato un IBAN d'emergenza per aiutare il popolo albanese. Il ds Igli Tare è particolarmente toccato dalla tragedia dei suoi connazionali.

TRAGEDIA IMMANE - Ai microfoni di Adnkronos ha voluto esprimere la propria solidarietà e anche il proprio dolore: "È una tragedia che ha profondamente scosso me e la mia famiglia, una tragedia immane. Sembra che il numero delle vittime sia destinato ad aumentare, io mi auguro con tutto il cuore il contrario". Non solo. Tare promette aiuto alla sua Albania: "Farò tutto il possibile per aiutare il mio popolo, cercherò più che posso di dare una mano". L'Italia, come confermato da Rama, premier albanese, avrebbe inviato già i primi aiuti, aerei in grado di portare soccorso alle vittime e trasportarle in zone più sicure.