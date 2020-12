La Croazia sta vivendo in queste ore il dramma del terremoto - di magnitudo 6.4 - che ha colpito ieri la zona della capitale Zagabria e che si è abbattuto con particolarmente violenza sulla cittadina di Petrinja. Il bilancio attuale parla di 7 vittime, di diverse decine di feriti e di tantissimi danni creati agli edifici e alle abitazioni del luogo. A questa tragedia si aggiunge quella degli sfollati, per i quali si sono attivate anche alcune celebrità del Paese come l'ex difensore del Liverpool Dejan Lovren, originario proprio delle zone colpite dal sisma.



Proprietario di una struttura alberghiera, l'attuale calciatore dello Zenit San Pietroburgo l'ha messa a disposizione delle persone bisognose in questo momento di estrema difficoltà: "Cari cittadini di Petrinja, per le 16 famiglie più in pericolo metto a disposizione il mio hotel a Novalja - ha scritto il 31enne suo social -. Se avete bisogno di un alloggio temporaneo contattate il mio team a info@joelhotel.com o sul Whatsapp 0996769971 con i vostri dati, con precedenza alle famiglie con bambini".