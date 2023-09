Una decisione che arriva direttamente dalla UEFA: sarà osservato un minuto di silenzio da domani fino al 21 settembre in tutte le competizioni, dopo il terremoto che ha colpito e devastato il Marocco.



IL COMUNICATO - "La UEFA farà osservare un minuto di silenzio in tutte le prossime sfide per nazionali e club da domani sino al 21 settembre, in memoria delle vittime della tragedia accaduta in Marocco a causa del terremoto. I pensieri del calcio europeo vanno alla popolazione marocchina in questi tempi difficili".