Başımız sağ olsun



Sportif Direktörümüz Taner Savut'u kaybetmenin derin acısını yaşıyoruz. Hocamıza yüce Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Seni unutmayacağız Taner hoca. Mekanın cennet olsun. Her zaman kalbimizdesin.#AtakaşHatayspor pic.twitter.com/RSpFjnV0YZ — Hatayspor (@Hatayspor_FK) February 21, 2023

Un'altra tragica notizia per l', che dopopiange un'altra vittima del terribileche ha devastato. Il club ha annunciato laIl dirigente, 47enne, è stato trovato senza vita sotto le macerie, due settimane dopo il terremoto che ha scosso la città di Antakya e aveva provocato la morte dell'attaccante ghanese Atsu."Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro Direttore Sportivo, Taner Savut - scrive l'Hatayspor -. Che Dio abbia pietà del nostro maestro, esprimiamo le nostre condoglianze alla sua famiglia e ai suoi fan. Non ti dimenticheremo, insegnante Taner. Possa Dio riposare la tua anima in paradiso. Sei sempre nei nostri cuori".Nel frattempo,, suo Paese natale, mentre la moglie Marie-Claire Rupio e i tre figli hanno partecipato a un tributo in suo onore a Newcastle, dove il ghanese ha giocato.