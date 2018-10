Terremoto Lazio: tutti sotto esame, nessuno escluso. In casa Lazio i postumi del derby sono difficili da smaltire: il presidente Lotito incontrerà la squadra,ma il terremoto è appena iniziato. Simone Inzaghi, come riporta il Corriere dello Sport, avrebbe infatti deciso di azzerare ogni gerarchia nello spogliatoio.



GERARCHIA AZZERATE- Tutto annullato, ogni maglia andrà guadagnata. A deludere sono stati i big e i senatori, ora dovranno sudarsi il posto molto più di prima. Una vera tabula rasa che metterebbe in discussione i “big”: nessuno sarà più sicuro del posto. Il tecnico biancoceleste spera così di far reagire i sei-sette fedelissimi a cui deve molto, a cui ha anche perdonato prestazioni incolori. Fino ad ora.