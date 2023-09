À l'heure actuelle, la priorité est de fournir du sang à ceux qui se trouvent dans une situation critique. Le don de sang est la responsabilité de chacun pour sauver le plus grand nombre de vies possible. Votre aide est indispensable



فهاد لوقت الأولوية هي نعطيو الدم ل الناس… pic.twitter.com/a1JZ9KxN81 — Achraf Hakimi (@AchrafHakimi) September 9, 2023

Sonodi magnitudo 6,8 della scala Richter che ha colpito ilalle 23.11 di venerdì 8 settembre. Il numero però è destinato a salire visti i. Continuano senza sosta le ricerche di eventuali sopravvissuti e tutto il mondo si sta mobilitando per aiutare il Paese africano.Anche i giocatori della nazionale, la cui partita valida per le qualificazioni alla prossima Coppa d’Africa è stata rinviata, stanno cercando di sensibilizzare la nazione ad aiutare le vittime.L'ex, oggi al, ha postato sui social una foto mentre dona il sangue, cosa che hanno fatto tanti dei suoi compagni di squadra. Una foto corredata da questo messaggio: "Al momento,a coloro che si trovano in una situazione critica. La donazione del sangue è responsabilità di ciascuno di noi perIl tuo aiuto è indispensabile".