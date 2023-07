Le groupe parisien pour la tournée au Japon. — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 21, 2023

Colpo di scena nella querelle relativa al futuro di KylianIlstufo del mancato rinnovo del francese (è in scadenza il 30 giugno del 2024),il campione exdal gruppo squadra che si recherà nelle prossime ore ine Corea del Sud per prendere parte alla tournée asiatica programmata da tempo.- La decisione, evidenziata dalla lista dei convocati diè arrivata dopo l'amichevole vinta nel pomeriggio dal Psg contro il Le Havre (2-0 il finale, in gol proprio Kylian). Si tratta di una vera e propria rottura tra Mbappé e Nassercon quest'ultimo che ha dato quindi seguito all'ultimatum reso noto lo scorso 5 luglio: in settimana il classe 1998 ha ribadito di non voler prolungare il contratto.- Il club campione di Francia, svela L'Equipe, è convinto che il 24enne abbia già un accordo con ilper la prossima estate: da qui la linea dura adottata dalla proprietà qatariota.quindi non sfiderà Mbappé in occasioneche i nerazzurri disputeranno col Psg il prossimo 1 agosto.