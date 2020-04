Terremoti questa notte in Italia. Alle ore 2.12 è stata registrata una prima scossa di magnitudo 3 nella provincia nordest di Roma vicino a Tivoli, con ipocentro a 16 km di profondità a ed epicentro tra Marcellina e San Polo dei Cavalieri.



Poi alle ore 5.13 è stata registrata una scossa di magnitudo 3.3 in mare davanti a Crotone, con ipocentro a 26 km di profondità ed epicentro 3 km ad est del capoluogo calabro.

I terremoti sono stati avvertiti dalla popolazione, ma non si segnalano danni a persone o cose.