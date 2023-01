in quello che rimarrà come un giorno da ricordare nella storia recente e non del club bianconero rischia di averenei confronti della società italiana, in merito a "". In attesa che la giustizia sportiva italiana - e anche quella ordinaria - espletino tutti i passaggi necessari e fondamentali, senza dimenticare i potenziali sviluppi sull’altro filone di indagine seguito da Consob e Procura di Torino - quello sulla manovra stipendi - è inevitabile domandarsi cosa rischi l’ormai ex club di Andrea Agnelli sul fronte europeo.La risposta più banale e prevedibile è che,che riparte a metà febbraio contro i francesi del Nantes,dai possibili provvedimenti degli organi disciplinari della UEFA. A Nyon, come dicevamo, si seguono con grande attenzione gli sviluppi processuali che hanno come protagonista la squadra allenata da Massimiliano Allegri, conLaddove infatti fossero comprovate irregolarità, che andrebbero inevitabilmente a ripercuotersi sul rispetto o meno dei paletti UEFA sul Fair Play Finanziario e che ricadrebbero pure sugli accordi previsti dal settlement agreement dello scorso 2 settembre, per la Juventus la situazione diventerebbe ancora più complicata.Nessun pericolo, stando almeno alla giurisprudenza adottata in passato dal massimo organismo europeo, sulla possibilità di continuare a partecipare all’attuale Europa League, ma per la prossima annata sportiva (e forse non solo quella) si aprono scenari decisamente tetri.nella stagione 2019/2020, di proprietà del fondo Elliott ma giudicato e poi punito per gli sforamenti dei tetti consentiti commessi dalla precedente gestione di Yonghong Li,Lo scenario incredibile e paradossale di una Juve vincitrice dell’Europa League e comunque impossibilitata qualche mese più tardi a beneficiare del diritto di presenziare nel tabellone della Champions - peraltro da testa di serie - è tutt’altro che una chimera.