Terribile incidente d'auto sulla strada statale 554 in zona Selargius, nel primo pomeriggio, a Cagliari: protagonista dello scontro l’ex giocatore della squadra sarda Andrea Cossu, attualmente nello staff del club rossoblù nell’area scouting.



LE CONDIZIONI - Secondo Gazzetta.it, il quarantenne era a bordo della sua auto, come conducente, quando ha perso il controllo della vettura che ha fatto anche diverse carambole sulla carreggiata prima di arrestare definitivamente la sua corsa: Cossu è stato subito soccorso dopo l’intervento della polizia e dei vigili del fuoco, e trasportato in ospedale a Cagliari in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.