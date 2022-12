John Terry e José Mourinho hanno fatto la storia del Chelsea, mettendo il club di Londra sulla mappa dei grandi club. Un contributo il loro, insieme a quello di Lampard, Drogba e i tantissimi campioni dei Blues, che ha ripercussioni ancora oggi. Il legame tra il difensore e l’allenatore è stato uno dei segreti di quella grande squadra, capace di vincere trofei su trofei e incassare sempre pochissimi gol. A distanza di anni ora l’inglese ha parlato dello Special One in un’intervista a Bein Sport, rivelando alcuni dei trucchetti di Mou.



"Se eravamo in vantaggio di due o tre gol all'intervallo contro certe squadre, come per esempio il Tottenham, ci diceva 'andate e uccideteli, andate e fateli soffrire oggi, andate a segnare cinque, sei gol. Mou voleva solo vincere. Non gli importava di nient'altro, faceva di tutto per andare in vantaggio".



L’ex capitano ha svelato di come a volte Mou sapesse più cose del regolamento anche rispetto agli arbitri. “Durante gli ultimi 15 minuti di partita, quando eravamo davanti, ci diceva che due giocatori si sarebbero dovuto buttare a terra in caso il pallone fosse arrivato nella nostra area. Da regolamento infatti se due vanno giù, possono restare in campo quando si rialzano senza avere l’obbligo di uscire prima di tornare dentro. Così il cronometro continuava ad andare e noi conquistavamo minuti fondamentali per arrivare alla vittoria”.