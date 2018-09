John Terry riparte dalla Russia. Dopo essersi svincolato a parametro zero dall'Aston Villa, il difensore inglese ex Chelsea (38 anni il prossimo 7 dicembre) questa mattina ha svolto le visite mediche a Roma presso Villa Stuart per lo Spartak Mosca ed è pronto a firmare un contratto fino al termine della stagione. La squadra allenata da Massimo Carrera (ex vice di Antonio Conte alla Juventus) corre così ai ripari dopo il grave infortunio di Samuel Gigot. In rosa c'è anche l'italiano Salvatore Bocchetti.