Terza panchina nelle ultime quattro, ma ancora decisivo: e se Leao fosse l'uomo degli ultimi 30' col Feyenoord?

per sbloccarle e pareggiare in tempi rapidi lo 0-1 di Rotterdam e magari inseguire il secondo gol per poi gestire il risultato – e agire principalmente di rimessa –– e il proseguimento del percorso in Champions League – contro il Feyenoord di martedì prossimo.– Sottil, Jimenez e il recuperato Bondo non sono in lista Uefa –Eppure, la scelta di Conceiçao di rinunciare anche questa volta al numero 10 dal primo minuto e quello che ha prodotto (l'assist per il gol di Gimenez) potrebbe suggerire soluzioni diverse rispetto alle attese.un'altra gara che per metà i rossoneri hanno faticato ad indirizzare dalla propria parte, trovando successivamente nei cambi le risorse per venirne fuori.(anche lui partito fuori) e tenne impegnata la difesa toscana con le sue consuete.– prima dell'azione in tandem con Jimenez per far saltare i meccanismi difensivi di Zanetti non si era visto molto –è un messaggio per aiutare Rafa a tirare fuori quel potenziale inespresso che emerge solo a sprazzi, ma anche un'indicazione di come i rossoneri possano pensare di dare una direzione alle gare pensando di poter ricorrere ad un'arma significativa anche da subentrante.Sono i fatti a parlare e,nell'arco dei 90' o in una sequenza di match: pochi guizzi isolati, contro Como in campionato e Girona in Champions League, poi le solite prove con tanti passaggi a vuoto e atteggiamenti caratteriali e in fase difensiva sui quali lo stesso Conceiçao ha puntato il dito a più riprese. Per arrivare al punto:Con Pulisic a sinistra e Musah a destra, per non far perdere equilibri ad un 4-4-2 che nella sua versione osé a Rotterdam ha mostrato tutte le proprie pecche.