Aleksa Terzic, terzino della Stella Rossa, si trasferirà alla Fiorentina in estate. Attraverso il proprio profilo Instagram ha voluto salutare la società di Belgrado: “Ringrazio i miei compagni di squadra, la dirigenza e prima di tutto i tifosi per avermi permesso di partecipare in piccola parte allo spettacolo sportivo che ha portato il trentesimo titolo. Purtroppo il nostro rapporto sta finendo perché la vita di un calciatore professionista significa anche separarsi dalla mia Stella Rossa. Vi auguro il meglio, grazie di tutto”.