Dalla possibile cessione a una grande partita, nel calcio spesso il passo è breve. Lo sa bene Aleksa Terzic, che nella vittoria in Coppa Italia contro il Torino è stato fra i migliori, dando spinta, cross e recuperi oltre a molti palloni giocati. Sulla corsia sinistra è il vice di Biraghi, ma è una certezza per la Fiorentina. Che sta pensando, dopo aver chiuso alla sua partenza, di rinnovare il contratto in scadenza nel 2024.