Aleksa Terzic si presenta davanti ai giornalisti in conferenza stampa, queste le sue parole: "Qua i miei connazionali mi hanno dato consigli su come giocare in Italia. Sono molto giovane ma voglio che il mio calcio parli con me e voglio conquistarmi l'undici titolare della Fiorentina. Questa è la mia opportunità. Kolarov? Mi fa molto piacere essere associato a lui. Abbiamo entrambi un bel sinistro ed è un idolo per tutti noi serbi: il paragone mi piace. Fiorentina?Per me era la scelta migliore. Tanti grandi giocatori hanno fatto carriera qui e mi piace come lavora Montella: ho tanto da imparare, voglio giocare e crescere".