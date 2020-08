"Io sono solido, se avessi voluto vincere lo scudetto a ogni costo mi ritroverei con tre-quattrocento milioni di debiti". Parole e musica, firmate Aurelio De Laurentiis. Pochi mesi fa, alla vigilia della finale di Coppa Italia tra Napoli e Juve, il presidente azzurro pungeva così i bianconeri.. Ecco perché, dopo l'affare Osimhen e in attesa di piazzare colpi (in cima alla lista c'è Gabriel del Lille),Un giocatore di movimento per reparto. Partendo, ovviamente, dalla difesa e da quelche potrebbe essere davvero arrivato al momento dell'addio. Dopo sei anni e 183 presenze, il centrale senegalese può dire addio. Non è un caso che a fine luglio, nel corso di un'intervista, disse: "Sarebbe bello restare a vita ma non voglio illudere nessuno. A fine stagione parlerò con la dirigenza, vedremo".Chi sembra arrivato definitivamente al capolinea dell'avventura sotto il Vesuvio è Allan. Decisamente deludenti le ultime due stagioni: l'addio di Sarri lo ha penalizzato.. Due sole presenze da titolare nelle ultime 17 di campionato, uno screzio in allenamento con Gattuso e. Lo ha fatto capire Giuntoli, lo ha ribadito in maniera ancora più netta e decisa Aurelio De Laurentiis: "E' sul mercato da sempre. Da quando lo conosco gli chiedo di allungare il contratto, dopo due anni in cui è stato fermo per il crociato lui mi guarda e non risponde. Devo prendere atto che andrà via, ma al miglior offerente. Non si fanno sconti, altrimenti resterà a Napoli e probabilmente non rientrerà nelle scelte dell'allenatore".