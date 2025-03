Testa alta e giocare a calcio? No, Giampaolo dopo la sconfitta del Lecce a Genova: "Testa bassa e lavorare"

Getty Images

Marco, tecnico del, ha parlato a Sky dopo la sconfitta per 2-1 sul campo del Genoa:"Il primo tempo non è stato all'altezza, dovevamo rischiare qualcosa in più, un passaggio in più, aprire un centrocampista in più e non siamo stati bravi. Abbiamo concesso tanto al Genoa in verticale, in 1vs1. Nel secondo tempo meglio, mi serviva gente che giocasse palla a terra e ho cambiato. Peccato aver compromesso la partita col secondo goal subito, su una rimessa laterale, è una cosa che mi fa rabbia perché in settimana ci lavoriamo anche. Adesso testa bassa e lavorare".

- "No, quale preoccupato... siamo consapevoli di quello che siamo, devi avere il coraggio e di fare le cose, ma si può anche perdere. Rischiamo, poi se si perde diciamo bravi agli avversari. Non mi va di regalare un tempo, che c'è costato due goal al passivo. Si ragiona sulle cose da migliorare"."Devo rivederli, non li ho ancora visti".- "Sempre, in ogni partita. Non ragiono a lunga scadenza, solo alla prossima partita e questo i ragazzi lo sanno".