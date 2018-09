La Gazzetta dello Sport elogia Fabian Ruiz nel suo esordio con la maglia del Napoli contro la Stella Rossa: "Sempre a testa alta. È una caratteristica niente male per chi sta in mezzo al campo e deve creare e vedere gioco. Fabian Ruiz martedì sera al Marakana lo ha fatto sin dal primo minuto, quello del debutto con il Napoli, che era anche il battesimo in Champions. Pronti via, ruba palla in pressing e verticalizza il gioco: è l’immagine che impressiona subito di questo ventiduenne andaluso cui non mancano tecnica, fisico e anche personalità. Carlo Ancelotti sin dal primo giorno di ritiro a Dimaro, in Trentino, ha chiesto allo spagnolo di verticalizzare e aprire il gioco, lui che non aveva precedenti impostazioni sarriste. E anche se ieri poi non è arrivata la vittoria, Fabian ha dimostrato di possedere un lancio lungo e preciso e nessuna remora a utilizzarlo. E quando il tecnico dopo un’ora, passando al 4-2-3-1, gli ha chiesto di restare ancora più basso in mediana, il ragazzo ha saputo sacrificarsi anche se il fiato veniva meno".