Nel corso di un'intervista rilasciata a ESPN, l'ex attaccante della Juventus, Carlos Tevez, ha parlato della scelta di Sampaoli, che ha preferito non convocare Lautaro Martinez per i Mondiali in Russia.



“Per me il grosso errore è stato non portare Lautaro Martinez. Per lui poteva essere un Mondiale per iniziare ad avere quel contatto con questo tipo di tornei in modo che da fargli anche capire cosa lo attendesse in futuro“, ha detto l’Apache. Ho visto tutte le sue partite e ogni volta segnava due o tre gol, incredibile. Non capisco come abbia fatto a non convocarlo“.