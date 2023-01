"Ho seguito poco il Mondiale. Ho seguito molto la Francia perché era una squadra che mi piaceva", racconta Carlitos Tevez, ex Juventus, come riporta "Depo". Dichiarazioni che hanno ferito più di un tifoso della Selección, tornata a vincere la Coppa del Mondo dopo 36 anni di astinenza. "Non ho scritto a Messi perché il suo telefono sarà esploso. Mi dà una grande gioia che i miei figli esultino per i suoi gol".