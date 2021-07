Secondo quanto riportato da ESPN Deportes, Carlos Tevez non ha intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. L'ex Juve, dopo aver concluso la sua seconda avventura al Boca Juniors, vorrebbe fare un'esperienza in MLS. Secondo l'emittente l'Atlanta United, l'Inter Miami e il Minnesota United vorrebbero ingaggiare l'Apache, con i primi due club in vantaggio sul terzo viste le disponibilità economiche.