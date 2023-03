Carlos Tevez, ex giocatore della Juventus, ha parlato del suo passaggio al Manchester City dallo United ai microfoni di ESPN:



"Avevo parlato con lo sceicco del Manchester City più o meno, mi ha messo su un aereo privato, sono andato con la mia famiglia ad Abu Dhabi per incontrarlo e sistemare la questione del contratto, il tutto prima della finale con lo United. Alla vigilia della finale Ferguson mi disse che a fine stagione si sarebbe seduto con il mio agente per comprarmi, ma io risposi che non avrei firmato e che sarei andato dall'altra parte del marciapiede, al Manchester City. Per lui fu una pugnalata e anche per me perché amavo il Manchester United, ma mi ha fatto soffrire tutto l'anno, non mi ha soddisfatto. Mi piaceva giocare ad Old Trafford, per me era come la Bombonera, mi dava quella sensazione, poi è arrivato lo sceicco, volevano fare di me la bandiera del Manchester City, mi ha presentato il progetto di quello che è oggi il club e basta".