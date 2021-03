Dopo ladeldi, lo scorso 21 febbraio , e vista la sua prolungataper lutto dagli, in Argentina avevano iniziato a susseguirsi numerose voci riguardo ad un possibiledel capitano e numero dieci xeneize. Ieri però, come riporta la testata argentina Olé, el apache è finalmentecon la squadra.Al termine della sessione ha evitato giornalisti e tifosi, ed ha affidato i suoi pensieri ad un, nel quale ha ringraziato compagni e società per la vicinanza e la comprensione e si è tolto qualche sassolino dalla scarpa nei confronti di una parte della stampa argentina: “Purtroppo ci sono molte persone che dovrebbero informare, ma invece di farlo, diffondono pettegolezzi maliziosi sotto forma di domande. lo affermo perché”. La doce, come è soprannominata la tifoseria del, può dormire sogni tranquilli.Qui il post integrale.