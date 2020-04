Carlos Tevez, attaccante del Boca Juniors, ex United, City e Juventus, parla a Marca di Cristiano Ronaldo, suo compagno ai Red Devils: “Ricordo cosa succedeva con lui, che è quello che tutte le donne del mondo sicuramente vedono: passa tutto il tempo in palestra. Ha una vera ossessione per questo. Se ci allenavamo alle nove del mattino e decidevo di anticiparmi arrivando alle otto, lui già era lì. Arrivavo alle sette e mezza, e lui era lì. Ma dico, è possibile riuscire ad arrivare prima di questo tipo? Un giorno mi decisi ad arrivare alle sei del mattino e lo trovai già sul posto. Mezzo addormentato, ma c'era”.



SU FERGUSON - “Si crede il presidente dell’Inghilterra. Era impossibile discutere con il vecchio, perché saresti comunque uscito sconfitto. Fece un errore a lasciarmi in panchina nella finale di Roma. Fu l’unica finale che la squadra ha perso da quando sono arrivato io. Lo striscione RIP Fergie dopo la vittoria in Premier League? Mi lasciai trasportare dall’emozione del momento, certamente non era mia intenzione mancare di rispetto a Ferguson che rispetto come uomo e come allenatore”.