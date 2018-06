Un'intera squadra di calcia composta da dodici ragazzi è rimasta intrappolata in una grotta del nord della Thailandia allagata dai monsoni: è in corso da due giorni una difficile operazione di salvataggio subacquea per rintracciare e portare all’aperto un gruppo di 12 giovanissimi calciatori, tra gli 11 e i 16 anni, intrappolati senza cibo con il loro allenatore 25enne all'interno di una vasta grotta naturale invasa dall'acqua.



SOCCORSI IN CORSO - Secondo i soccorritori giunti dalle vicine città di Chiang Rai e Mae Sai le speranze di trovarli vivi sono ancora alte, per la possibilità che abbiano trovato riparo in una parte interna dei 7 km di aperture nel ventre delle montagne di Tham Luang, un parco nazionale vicino ai confini della Birmania e del Laos. Non è la prima volta che la loro squadra chiamata Mu Pa Academy ('Mu Pa' significa maiali selvatici) visita Tham Luang, ma sui social network molti hanno criticato il coach per aver portato gli allievi nelle grotte durante il monsone.