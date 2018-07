Continuano le operazioni di soccorso dei ragazzi intrappolati nella grotta di Tham Luang, nel nord della Thailandia. Dopo l'estrazione dei primi quattro nella giornata di ieri, nelle ultime ore altri quattro sono stati salvati. I piccoli sono stati portati - in via precauzionale per evitare infezioni - nell'ospedale Prachanukroh di Chiang Rai, ma non hanno ancora potuto riabbracciare le famiglie. Prosegue la corsa contro il tempo dei soccorritori, che ora devono fare i conti con la fitta pioggia che ha colpito la zona: il livello dell'acqua dentro le grotte sta risalendo. Al momento la situazione è sotto controllo.



DOMANI IL RESTO DELL'OPERAZIONE - L'operazione, in cui sono impegnati tredici sommozzatori specializzati stranieri, cinque thailandesi e un medico canadese - sarà completata domani con l'estrazione degli ultimi quattro ragazzi e del loro allenatore.