Conclusi gli ultimi salvataggi, in azione gli stessi 19 sub che lavorano da domenica.. I ragazzini ricoverati stanno bene: sotto antibiotico, hanno problemi di sonno.Come scrive Repubblica.it un'ambulanza che lasciava la grotta è stata stamattina il primo segno che anche l'ultimo gruppo rimasto dentro dopo i primi due giorni di soccorsi si avviava verso la libertà: dopo poco sono seguite le altre. Le barelle hanno portato fuori i bambini che poi sono stati caricati sulle ambulanze: una procedura identica a quella con cui nei giorni scorsi sono stati estratti i primi 8, poi portati agli elicotteri con cui sono arrivati in ospedale. Ora manca solo l'allenatore.