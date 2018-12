È dal 2013 che Florian Thauvin e l'Inter si cercano, si incrociano e si avvicinano, senza però mai riuscire a unirsi. Da quel Mondiale under 20 vinto dalla Francia che, tra gli altri, schierava Umtiti, Pogba e proprio Thauvin. Gli osservatori nerazzurri si appuntarono il nome dell'esterno allora di proprietà del Lille, passato proprio durante l'estate 2013 al Marsiglia per la cifra di 12 milioni di euro.



DOMINANTE A MARSIGLIA - Le prime due stagioni con l'OM hanno riservato pochi alti e molti bassi all'esterno di Orleans, che ha iniziato così un andirivieni tra la Francia e Newcastle durato due anni. Dal 2017, poi, la svolta: rientrato a Marsiglia, sotto la guida di Rudi Garcia Thauvin è definitivamente esploso. Lo scorso anno con 26 gol ha trascinato la sua squadra alla finale di Europa League.



RITORNO DI FIAMMA - Anche in questa stagione Thauvin sta viaggiando a ritmi altissimi: sono 12 le reti messe a segno in 17 partite, con quattro assist vincenti per i compagni. Numeri che hanno riattivato l'interesse di diversi club nei suoi confronti: Chelsea, Bayern Monaco, Atletico Madrid e, come riporta France Football, anche l'Inter. Piero Ausilio è un grande estimatore di Thauvin e lo segue da diversi anni, ma chiunque lo vorrà dovrà scontrarsi con la richiesta del Marsiglia: 45 milioni di euro.