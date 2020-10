. Non si sblocca la situazione del fantasista francese, che già alla fine di settembre aveva manifestato tutto il proprio malumore per come la società aveva gestito il caso: "Era un dossier da regolare molto tempo fa, subito dopo il Mondiale del 2018". Un caso che peraltro, ancora non trova una linea concorde da parte di tutti i vertici dell'OM, come riferisce La Provence:, Head of Football del club, ha preso in mano la situazione e avviato i contatti con l'agente del giocatore, ma non è una missione semplice: sia per l'inattività del presidente, finora mai entrato in prima persona nei discorsi per il rinnovo di Thauvin; sia per la lunga lista di contratti in scadenza da gestire per il dirigente spagnolo, in totale dieci tra cui spiccano come casi più delicati quelli appunto di Thauvin e Amavi.- Insomma, un regime di vera e propria incertezza e con tempistiche che non aiutano, visto che tra poco più di un mese e mezzo si aprirà la finestra invernale del mercato. Un fattore che gioca a favore del Milan, che come abbiamo raccontato nei giorni scorsi ha avuto un contatto con gli agenti dell'esterno offensivo per un affare a zero, lasciando però anche la porta aperta a un arrivo anticipato in inverno : senza il rinnovo in tasca infatti,. Tutto nelle mani di Longoria: l'OM non si arrende e prova il tutto per tutto per trattenere il proprio gioiello, i rossoneri attendono.