ABC Noticias riferisce di un contenzioso tra l'attaccante dell'Udinese Florian Thauvin e il suo vecchio club, il Tigres. Si tratta in particolare dell'importo relativo ai 27 mesi di contratto che restavano al giocatore (aveva firmato fino al 2026), che ha ricevuto solo un compenso corrispondente a tre mesi di stipendio. Il club messicano sostiene che, nel contratto firmato dal giocatore, esiste una clausola che prevede il pagamento di soli 3 mesi di stipendio in caso di risoluzione unilaterale del contratto. Gli avvocati di Thauvin sottolineano invece che sono stati costretti a risolvere il contratto per evitare di entrare in conflitto con il Tigres, che avrebbe messo fuori rosa il giocatore (si doveva liberare un posto da straniero per ingaggiare l'attaccante Nico Ibanez).