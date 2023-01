Florian Thauvin potrebbe presto salutare il Tigres. I messicani, scrivono in patria, lo hanno tenuto fuori nelle ultime due gare ufficiali disputate, e potrebbero presto decidere di escluderlo totalmente per fare spazio ad altri stranieri in lista. Arrivato nel luglio del 2021, il 29enne non ha mai pienamente convinto il Tigres.