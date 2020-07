"Eri partito così bene, fra". Canta così. Lo fa nel suo singolo di svolta, Captatio Benevolentiae., ha raccontato a Calciomercato.com il giovane artista poco prima della data del suoai Giardini Estensi di Varese. "Captatio è l'inizio di una nuova fase, per questo ho sentito il bisogno con questo pezzo di, ma sentivo la necessità di prendere le distanze da quella parte di pubblico che vorrebbe che facessi tutta la discografia indie e trap con la voce di Faber"., "alcuni divertenti, altri giustamente noiosi", ironizza il cantautore, per l'etichetta discografica Mescal, che ha lanciato tra gli altri, negli anni, Subsonica, Afterhours, Cristina Donà e Modena City Ramblers, e che ora ha sotto contratto Bugo, cantautore che il giovane incappucciato prende ironicamente in giro nel suo ultimo singolo, con il passaggio "Non è detto che ogni bruco diventi una farfalla, non è detto che ogni Bugo diventi Lucio Dalla".(ride, ndra), non ha fatto i salti di gioia ma ha accettato di buon grado la cosa". E' strano, The Andre, perché appare schivo e insicuro nonostante una grande cultura e una qualità intellettiva che colpiscono. Per questo, più che per questioni di marketing, ha deciso di. Altri artisti, però, come Tha Supreme e Liberato, che lui stesso ha "coverizzato", continuano a viverla anche come una trovata per creare hype. "Quando vorranno svelarsi potranno farlo senza perderci artisticamente, nel frattempo se la godono".E per quanto riguarda il calcio? In questo caso, dietro all'alone di mistero sulla sua identità arriva una certezza:perché è una squadra che gioca molto bene, ha una maglia con un bell'abbinamento di colori ma,e ora si candida per la conduzione della prima serata nei prossimi anni. "Mi ci vedo nei panni del mattatore, ho l'attitudine giusta - dice con la sua consueta ironia -.. In attesa di diventare protagonista dei prossimi X Factor, The Andre ci delizia con uno dei primi tour italiani di questo post lockdown. "Mi sento uno dei pochi fortunati che ha ricominciato a muoversi sui palchi, ma tanti ne stanno soffrendo molto. La mia fortuna è anche quella di avere un altro lavoro (che non svelerò) che mi permette di sopravvivere".E dopo l’ottima qualità mostrata nella data varesina, con il supporto dell'ottimo Elton Novara, c'è da aspettarsi un ritorno ai concerti estivi di grande livello. Ma